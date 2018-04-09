США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA



Истребитель F-16V.

Источник: lockheedmartin.com Истребитель F-16V.Источник: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 6 апреля. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" истребителей F-16V Блок.70/72. Полная стоимость закупки может составить 2,91 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 3 апреля.

Правительство Словакии обратилось к США с запросом о продаже 14 истребителей конфигурации F-16V Блок.70/72, до 16 двигателей F110 компании General Electric или F100 компании Pratt & Whitney (MDE), 15 ед. 20-мм пушек M61 "Вулкан", 16 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-83, 14 модульных бортовых компьютеров, 14 комплектов защищенных систем связи LINK-16 (MIDS-JTRS), 16 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260 EGI, 14 нашлемных систем целеуказания JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System), 14 усовершенствованных программируемых генераторов дисплея (iPDG), 30 УР AIM-120C-7 AMRAAM класса "воздух-воздух", 100 УР AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", 12 учебных авиационных ракет AIM-9X CATM (Captive Air Training Missiles), двух дополнительных блоков наведения для AIM-120C-7 и 24 для AIM-9X, 224 компьютерных групп управления и такого же количества хвостовых комплектов аэродинамических поверхностей для 500-фунтовых управляемых авиабомб GBU-12 "Пэйвуэй-2", 20 улучшенных компьютерных групп управления для УАБ GBU-49 "Энхансд Пэйвуэй-2", 150 комплектов наведения KMU-572F/B для 500-фунтовых управляемых авиабомб GBU-38 JDAM, 60 пусковых установок LAU-129, 36 ед. 500-фунтовых свободнопадающих авиабомб MK-82 или BLU-111 с инертным снаряжением, 400 ед. 500-фунтовых свободнопадающих авиабомб МК-82 или BLU-111, 400 унифицированных программируемых взрывателей FMU-152, 6 подвесных контейнерных систем целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер".

Запрос также включает 14 нашлемных систем целеуказания JHMCS II, 14 систем управления средствами противодействия AN/ALQ-213(V), 16 усовершенствованных интегрированных контейнерных систем радиоэлектронного противодействия (AIDEWS) AN/ALQ-211, 16 комплектов ПУ отстрела ИК-ловушек и уголковых отражателей AN/ALE-47, усовершенствованные системы госопознавания "свой-чужой" (AIFF), приложения для обеспечения защищенной связи и криптографии, единую систему планирования боевых задач JMPS (Joint Mission Planning System), наземную систему подготовки (летный тренажер), участие в международной программе ECISAP (Electronic Combat International Security Assistance Program), программное обеспечение, поддержку при строительстве объектов, запасные части и агрегаты, обучение личного состава, обучающее оборудование, техническую документацию, контейнеры для ракет, комплекты обнаружения лазерного подсвета цели DSU-38A/B для GBU-54, обслуживание боеприпасов, интеграцию самолетов и боеприпасов и сопутствующие испытания, техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует внешней политике и национальным интересам США и позволит повысить безопасность партнера по НАТО в Европе.

В уведомлении отмечается, что данная продажа соответствует целям, поставленным перед НАТО. Словакия намерена использовать F-16 для модернизации своих ВВС и укрепления обороноспособности страны.

Новые самолеты должны заменить состоящие на вооружении МиГ-29, которые не обеспечивают взаимодействие с ВС США и союзников в регионе. Покупка F-16V позволит Словакии принять на вооружение истребители четвертого поколения, совместимые с системами США и НАТО.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin. Покупатель обычно требует реализации сопутствующей офсетной программы, условия которой будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиками.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Комментарий ЦАМТО:

Данное уведомление является стандартной американской процедурой согласования продажи для участия тендере, и направлено Конгрессу с целью ускорения поставки в случае выбора американских истребителей Министерством обороны Словакии.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2018 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что ведет переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16 и шведских "Грипен" в рамках проекта замены устаревших российских МиГ-29. По заявлению министерства, оно представит анализ данных вариантов на рассмотрение правительства страны до 29 июня 2018 года.

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия осуществляет техническое обслуживание 12 состоящих на вооружении МиГ-29 в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Данный контракт должен быть продлен, поскольку даже если правительство Словакии до конца года одобрит покупку новых самолетов, их поставка может начаться не ранее чем через полтора-два года.