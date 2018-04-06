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Замминистра обороны Юрий Борисов посетил Уральский завод гражданской авиации

09.04.2018 ЦАМТО 486 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 6 апреля. Объем гособоронзаказа 2018 года (ГОЗ-2018) для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) составит более 18 млрд. руб., сообщил в беседе с журналистами замминистра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

"В прошлом году объем гособоронзаказа для УЗГА составил 18 млрд. руб. Это очень серьезный объем, и я думаю, что для Екатеринбурга созданы высокооплачиваемые рабочие места, работа интересная, и люди с удовольствием идут на завод. В 2018 году за счет длительных контрактов объем гособоронзаказа предприятия будет увеличен примерно на 10 проц.", – пояснил замглавы военного ведомства.

Ю.Борисов подчеркнул, что УЗГА является надежным партнером Министерства обороны. "Здесь активно в инициативном порядке ведется работа по импортозамещению, завод занимается ремонтом и сервисным обслуживанием двигательных установок для самолетов военно-транспортной авиации, разрабатывает учебно- тренировочные самолеты для подготовки пилотов, в том числе Воздушно-космических сил, а также ведет работы по созданию беспилотной авиации", – перечислил замминистра, добавив, что у военного ведомства также есть потребности в увеличении парка вертолетов первоначального обучения летчиков: существующая техника имеет большой срок эксплуатации, и за счет сервиса и ремонта, осуществляемых на заводе, ресурс этих машин продлевается.

Ю.Борисов констатировал, что за все продолжительное время взаимодействия военного ведомства и предприятия "у нас никогда не было проблем с качеством продукции или фактами срыва мероприятий, которые мы контрактуем с УЗГА".

"Хотя завод частный, это подтверждает тот факт, что Минобороны одинаково выстраивает отношения со всеми производственными активами независимо от форм собственности", – заявил Ю.Борисов.

Замминистра отметил, что предприятие вкладывает очень много собственных средств в техническое перевооружение производств.

"В этом году завершено строительство нового стенда для отработки и проверки двигательных установок. Стенд уникальный. В него были вложены собственные средства предприятия, и спасибо Министерству промышленности и торговли, которое помогает заводу в части технического перевооружения", – сказал замглавы военного ведомства.

"Мы работой завода очень довольны и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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