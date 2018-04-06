Путин отметил необходимость развития пограничной инфраструктуры
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Российский пограничник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Одной из ключевых задач является развитие пограничной инфраструктуры России на новой передовой технической базе с использованием современных технологий и лучших практик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна из ключевых задач - это последовательное развитие пограничной инфраструктуры России, разумеется на новой передовой технической базе с использованием современных технологий и лучших практик, включая автоматизированный контроль и мониторинг обстановки, оснащения и порядок работы пунктов пропуска через госграницу", - сказал Путин на заседании Совбеза.
По его словам, "новейшее оборудование, средства связи и цифровые технологии, интегрированные базы данных ведомств" - все это должно создавать максимально удобные и комфортные условия для граждан, для российского и иностранного бизнеса, для развития встречных торговых, туристических потоков, для повышения конкурентоспособности отечественного экспорта и транзитных потоков.
Президент также напомнил о стоящих перед РФ задачах, таких как повышение скорости перемещения грузов по российской территории и укрепление позиции России как одного из крупнейших логистических узлов глобального уровня.
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06.04.2018
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