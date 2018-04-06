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Путин призвал к новым видам партнерства с ОДКБ и ШОС по безопасности границ

09.04.2018 РИА Новости 324 0
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Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Необходимо предлагать партнерам из ОДКБ, ШОС и ЕАЭС новые формы партнерства по обеспечению безопасности границ, включая взаимный обмен информацией и совместные операции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.

"Важно добиваться отлаженного и четкого взаимодействия пограничных структур, предлагать новые формы партнерства, прежде всего с нашими коллегами по ОДКБ, ШОС и Евразийскому экономическому союзу. Речь должна идти о самом широком сотрудничестве - от взаимного обмена информацией до проведения совместных операций, а в перспективе о создании целостной системы обеспечения пограничной безопасности и стабильности на внешних рубежах объединений, которые формируют наши страны", - сказал Путин.

Президент отметил, что "нужно постепенно снимать избыточные барьеры на внутренних границах в рамках интеграционных объединений", но делать это "аккуратно, не в ущерб интересам страны, бизнеса и безопасности граждан РФ".
06.04.2018
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Россия
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Персоны
Путин Владимир
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ШОС

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