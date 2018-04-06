Нужен комплексный подход в нейтрализации рисков на границе, заявил Путин



Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся пограничной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Какие направления считаю важным отметить особо? Прежде всего, необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся пограничной безопасности. Речь идет о надежной защите нашей территории от террористов и экстремистов, от транснациональной и трансграничной преступности, об активной работе по пресечению каналов наркотрафиков, нелегальной миграции, контрабанды материальных и культурных ценностей, стратегического сырья и биоресурсов", - сказал Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ в пятницу.

По его словам, очевидно, что результат в этой работе прямо зависит от четкой и эффективной координации, согласованных действий всех структур и служб, работающих не только на границе, но и в целом отвечающих за безопасность страны и граждан.