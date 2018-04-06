Путин отметил важность эффективной защиты государственных границ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия должна эффективно защищать границы, учитывая современные угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
"Граница остается важнейшим атрибутом государственности, передовым рубежом обеспечения безопасности страны. И наши действия, планы в этой сфере должны быть выверенными и эффективными, соответствовать современным и перспективным вызовам, задачам национального развития. Действующие сегодня основы пограничной политики были приняты в 1996 году. Очевидно, что они нуждаются в серьезной актуализации, учитывая и меняющуюся ситуацию в мире, и кардинально возросшие возможности России, и ту большую работу, которая уже была проведена", - сказал Путин.
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06.04.2018
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