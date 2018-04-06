Российские вертолетчики уничтожили объекты условного противника в горах Армении
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik
Кроме того, пилоты отработали задачи по поиску и слежению за колоннами военной техники, огневой воздушной поддержке мотострелков, переброске войск и эвакуации раненых
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Летчики армейской авиации российской авиабазы Эребуни в Армении успешно выполнили огневые задачи, уничтожив объекты и технику условного противника на горном полигоне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"При решении практических контрольных задач более 20 экипажей вертолетов ЮВО из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона Алагяз уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника",- отметил Астафьев, уточнив, что ракетные пуски были электронными.
Также летчики выдержали экзамен по поиску и слежению за колоннами военной техники, огневой воздушной поддержке мотострелков, переброске войск и эвакуации раненых.
В учениях в Закавказье задействовали более 50 единиц авиационной и специальной техники.
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06.04.2018
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