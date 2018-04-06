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Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая

09.04.2018 ТАСС 676 0
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Тренировки пешей и механизированной колонн в подмосковном Алабине начались с 28 марта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники, в том числе новейшие образцы оружия, пройдут 9 мая по Красной площади на параде в честь 73-летия Победы. Об этом сообщил  "Красной Звезде" главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тыс. человек (в 2017 году прошли более 10 тыс. - прим. ТАСС)", - рассказал главком. Он уточнил, что в колонну из 33 парадных расчетов вошли действующие военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств. Во второй раз в параде примет участие расчет "Юнармии", также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.

Тренировки пешей и механизированной колонн в подмосковном Алабине начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС. "Всего в Алабине мы проведем 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади - 6 мая", - сообщил главком.

В механизированной колонне представлены более 120 единиц техники (в 2017 году было 114 единиц), в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры (БТР) "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, гаубицы "Мста-С", комплексы ПВО "Бук-М2" и "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярс". Пройдут перспективные образцы вооружений: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант комплекса "ТорМ2ДТ". Впервые покажут боевые машины поддержки танков "Терминатор", уточнил Салюков.

Над столицей 9 мая пролетят 73 самолета и вертолета, их число традиционно соответствует годовщине Победы. Над Красной площадью пройдут стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Будут использованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
Ан-124
Армата
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Бумеранг
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Искандер
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
Мста-С
РС-24 Ярс
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35С
Тигр
Тигр БА
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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Арктика

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