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Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват иностранных самолетов

09.04.2018 ТАСС 197 0
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Коллегия Минобороны
Коллегия Минобороны России.
Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

При этом воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 зарубежных летательных аппаратов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские летчики один раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 19 зарубежных летательных аппаратов.

По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
06.04.2018
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Россия

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