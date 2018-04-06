Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват иностранных самолетов



Коллегия Минобороны России.

Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ Коллегия Минобороны России.Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

При этом воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 зарубежных летательных аппаратов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские летчики один раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 19 зарубежных летательных аппаратов.

По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".