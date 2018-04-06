Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Коллегия Минобороны России.
Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ
При этом воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 зарубежных летательных аппаратов
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские летчики один раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 19 зарубежных летательных аппаратов.
По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
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06.04.2018
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