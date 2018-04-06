Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане
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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин за рулем "Арлана".
Источник: © Пресс-служба ЦВО
Офицеры ВС РФ познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс"
ТАСС, 6 апреля. Российская делегация, которую возглавляет командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия "Казахстан парамаунт инжиниринг" и "Казахстан аселсан инжиниринг", изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов. Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства", - сказал Рощупкин.
Визит российской военной делегации проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Запланированы переговоры с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан, где будут обсуждать вопросы региональной безопасности.
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06.04.2018
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