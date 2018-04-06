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Тральщики Севфлота провели ракетный крейсер "Маршал Устинов" через "минные заграждения"

09.04.2018 ТАСС 240 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Источник: © Игорь Зарембо/ТАСС

Пресс-служба Северного флота сообщила, что отработка противоминных задач проходила в сложных гидрометеорологических условиях

МУРМАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" отработал форсирование условных минных заграждений по протраленному фарватеру. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северного флота.

"Учения по минно-тральному обеспечению развертывания надводных сил обеспечила группа тральщиков Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич" и "Коломна", - сказали на флоте.

Минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, предназначенных для поиска морских мин. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Маневрирование проходило в сложных гидрометеорологических условиях.

После отработки противоминных задач базовые тральщики вернулись в пункт постоянного базирования - Полярный, а экипаж крейсера продолжил совершенствование военно-морской выучки экипажа в Баренцевом море.
06.04.2018
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принадлежат ТАСС
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