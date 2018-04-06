Концерн "Алмаз-Антей" создал новый арктический вездеход для МЧС
|
|
Специальное колесное шасси БАЗ-69092-012.
Источник: http://vitalykuzmin.net/
В Якутии в ближайшее время начнутся ходовые испытания новой техники
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн "Алмаз-Антей") выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты. Как сообщили журналистам в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.
"Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки", - сообщил генеральный директор БАЗ Дмитрий Олейник.
Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства "Вощина-1", отметили в пресс-службе "Алмаз-Антея".
"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", - добавили в компании.
Брянский автомобильный завод входит в число ведущих российских предприятий, производящих специальные колесные шасси и колесные тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 т для военной и гражданской техники.
|
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.04.2018 В Якутии испытывают новый арктический тягач для МЧС
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
11.09.2012 «Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
18.09.2009 "ВПК-Сооружение": искусство управления!
06.03.2018 Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
28.02.2018 В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
02.02.2018 Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создаст персональный компьютер для нужд военных и спасателей