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Концерн "Алмаз-Антей" создал новый арктический вездеход для МЧС

09.04.2018 ТАСС 420 0
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БАЗ-69092-012
Специальное колесное шасси БАЗ-69092-012.
Источник: http://vitalykuzmin.net/

В Якутии в ближайшее время начнутся ходовые испытания новой техники

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн "Алмаз-Антей") выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты. Как сообщили журналистам в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.

"Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки", - сообщил генеральный директор БАЗ Дмитрий Олейник.

Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства "Вощина-1", отметили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", - добавили в компании.

Брянский автомобильный завод входит в число ведущих российских предприятий, производящих специальные колесные шасси и колесные тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 т для военной и гражданской техники.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МЧС
ТПП
Проекты
Арктика

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