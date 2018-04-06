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В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы

09.04.2018 РИА Новости 335 0
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Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото
Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы Южного военного округа провели занятия по огневой подготовке на общевойсковом полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В учебных мероприятиях были задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

Военные провели боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и стрелкового оружия.

Для создания реальной боевой обстановки были задействованы более 200 различных статических и динамических мишеней. Новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, что позволяет руководителю занятий при проведении стрельб в режиме реального времени давать указания обучаемому по корректированию стрельбы.

Особое внимание в ходе занятий уделялось отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
2С12 Сани
АГС-17
БМП-2
РПГ-7
Компании
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