В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы



Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы Южного военного округа провели занятия по огневой подготовке на общевойсковом полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В учебных мероприятиях были задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

Военные провели боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и стрелкового оружия.

Для создания реальной боевой обстановки были задействованы более 200 различных статических и динамических мишеней. Новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, что позволяет руководителю занятий при проведении стрельб в режиме реального времени давать указания обучаемому по корректированию стрельбы.

Особое внимание в ходе занятий уделялось отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.