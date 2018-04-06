National Interest сравнил Ту-160 с американским "конкурентом"



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Скрынников Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Скрынников

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. National Interest сравнил российский бомбардировщик Ту-160 и его американского "конкурента" B-1B "Лансер".

Как пишет издание, самолеты очень похожи внешне, их роли также в основном совпадают, но при этом все же несколько отличаются друг от друга.

B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. Поэтому ему недоступны полеты над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако он может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие. С начала американской военной операции в Ираке и Афганистане машине также добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR.

Российский Ту-160, как отмечает издание, крупнее и быстрее. Кроме того, он обладает максимальной взлетной массой в 272 тысячи килограммов и развивает скорость более 2,05 Маха, в то время как B-1B способен взлетать с весом не более 216 тысяч килограммов.

Российский бомбардировщик традиционно вооружен крылатыми Х-55 и способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметные для радаров Х-101. Также бомбардировщик располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году объявили о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В ноябре 2017 года новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию. После модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60 процентов.