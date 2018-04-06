В Минобороны рассказали о новой технике, которую покажут на параде Победы



Российская армия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Российская армия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В этом году на параде Победы представят несколько новинок, сообщил изданию "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит парад на Красной площади.

По словам военного, зрители увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Всего на параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединятся воздушные силы. Ночные прохождения по Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая.