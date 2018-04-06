В Якутии испытывают новый арктический тягач для МЧС
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Специальное колесное шасси БАЗ-69092-012.
Источник: http://vitalykuzmin.net/
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Испытания нового арктического тягача для нужд МЧС начнутся в ближайшее время в Якутии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".
"Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян … и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведёт", - приводит пресс-служба слова гендиректора Брянского автомобильного завода (БАЗ, входит в состав концерна) Дмитрия Олейника.
Новая машина, созданная на основе шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6, оснащена грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности.
"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", - отметили в пресс-службе.
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06.04.2018
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