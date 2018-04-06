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Стали известны новинки вооружения для показа на параде Победы 9 мая

09.04.2018 Lenta.ru 1208 0
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Комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2" во время военного парада на Красной площади
Комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2" во время военного парада на Красной площади.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

На параде 9мая в Москве будут продемонстрированы несколько новинок отечественного вооружения. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.

Зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", бронированный корпусный автомобиль "Патруль". Всего будет задействовано свыше 120 единиц военной техники.

В этом году увеличено количество участников пешей части парада. В составе 33 расчетов пройдут 12,5 тысяч солдат, сержантов и офицеров.

В преддверии парада пройдет 12 тренировок в Алабине. 26 апреля, 3 мая и 6 мая пройдут репетиции на Красной площади.

В середине марта пресс-служба "Уралвагонзавода" опубликовала фотографии, на которых запечатлен процесс сборки боевых машин поддержки танков "Терминатор".
06.04.2018
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Тайфун-К
Тигр-М
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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Тор ЗРК

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