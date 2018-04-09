Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК
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Винтовка M27.
Источник: Wikipedia
Новейшие винтовки M27 американских морских пехотинцев сильно похожи на советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности, полагает We Are The Mighty.
Издание отмечает, что M27 снабжена магазином на 30 патронов, что делает ее похожей на винтовки M4 и M16, используемые американскими военными, полицией и спецслужбами. "Россия, тем не менее, обладала аналогичной особенностью в течение более пяти десятилетий с ручным пулеметом Калашникова", — пишет We Are The Mighty.
В СССР РПК начал заменять РПД (ручной пулемет Дегтярева) еще в 1964 году, а в дальнейшем первый автомат получил пластиковый обвес вместо деревянного и ночной прицел, напоминает портал. We Are The Mighty полагает, что, несмотря на более полувековую службу, у РПК "впереди долгая карьера".
Автоматические винтовки M27 созданы немецкой Heckler & Koch. С 2010 года это оружие закупалось Корпусом морской пехоты США в качестве замены пулемета M249.
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06.04.2018
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штурм
3721
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№1
09.04.2018 20:15
По сути, автомат M27 IAR является незначительной модификацией штурмовой винтовки HK 416, и ничем не отличается от нее по устройству основных частей. Оружие использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня, и стреляет с закрытого затвора. На цевье с четырех сторон оружия и на верхней поверхности ствольной коробки расположены направляющие типа Picatinny rail (MILSTD-1913) для крепления любых прицельных приспособлений и иных аксессуаров, включая ЛЦУ, фонари и подствольный гранатомет.
При этом M27 IAR штатно оснащается открытыми прицельными приспособлениями – мушка и диоптр на складных основаниях. Приклад M27 IAR - телескопический раздвижной, многопозиционный. На стволе имеются посадочные места для крепления штык-ножа. Для повышения практической скорострельности и плотности огня M27 IAR в отличие от HK 416 имеет несколько более массивный ствол повышенной живучести, и в дополнение к штатным 30-ти патронным магазинам может комплектоваться сдвоенными барабанными магазинами емкостью на 100 или 150 патронов.
Специалисты посчитали программу IAR всего лишь попыткой КМП США заполучить на вооружение новое оружие в обход политических баталий и бюджетных прений, через которые пришлось бы пройти, если бы программа заявлялась на замену карабинам М4, а не выработавшим ресурс ручным пулеметам.
Вот в это верится больше всего, потому что отказаться от штатного пулемёта в отделении в пользу карабина, это полный бред от "кабинетных стратегов"....
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