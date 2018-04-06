Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО
|
|
Флаги России и Пакистана.
Источник: pakistan-russia.ru
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исламабад ведет переговоры с Москвой по вопросу приобретения системы противовоздушной обороны, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.
"Система ПВО - это другой вид вооружения, в котором мы заинтересованы. Мы очень заинтересованы в большом спектре российских оборонных технологий. Мы ведем переговоры (по системам ПВО), и когда мы их завершим, мы сможем объявить об этом", - заявил Хан.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.
Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
|
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.03.2018 Дорого и бессмысленно
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
30.08.2017 "Задира" на новых физических принципах
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
22.06.2015 "АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
|
ID: 1949
1847
|
№1
06.04.2018 09:29
В принципе это нормально, если заключать дополнительные соглашения в рамках ШОС. Индия и Пакистан приняты в эту организацию. Надо приучать членов решать проблемы мирным путём используя возможности этой организации - для этого её и создавали.
|
+4Сообщить модератору
|
VK
892
|
№2
06.04.2018 13:22
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
да тут ещё не факт, что Пакистан против Индии хочет затариться. Тут ведь какое дело, главный демократизатор у нас на планете сегодня - СГА. И если кто-то хочет вести независимую политику, то должен позаботиться, чтобы его за это не отдемократиздили. А то ведь как может получиться - захотят онижедети устроить скачки с кастрюлями на голове, покрышки там пожечь, кемпинг устроить на главной площади, а правительство возьми и примени насилие. И вот если у тебя нечем демократизаторов успокоить, то есть риск разделить судьбу Милошевича, Хусейновича и Муамаровича. А если у тебя есть хотя бы система ПВО, то можешь любые кемпинги разгонять и никто с тобой ничего не сделает. Ну а если ещё и ядерная бомба есть, то можно даже открыто посылать демократизаторов на йух, хде тепло и солнечно.
|
0Сообщить модератору