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Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО

06.04.2018 РИА Новости 600 2
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Флаги России и Пакистана
Флаги России и Пакистана.
Источник: pakistan-russia.ru

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исламабад ведет переговоры с Москвой по вопросу приобретения системы противовоздушной обороны, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

"Система ПВО - это другой вид вооружения, в котором мы заинтересованы. Мы очень заинтересованы в большом спектре российских оборонных технологий. Мы ведем переговоры (по системам ПВО), и когда мы их завершим, мы сможем объявить об этом", - заявил Хан.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.

Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-35
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1949
1847
№1
06.04.2018 09:29
В принципе это нормально, если заключать дополнительные соглашения в рамках ШОС. Индия и Пакистан приняты в эту организацию. Надо приучать членов решать проблемы мирным путём используя возможности этой организации - для этого её и создавали.
+4
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RU
VK
892
№2
06.04.2018 13:22
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1

да тут ещё не факт, что Пакистан против Индии хочет затариться. Тут ведь какое дело, главный демократизатор у нас на планете сегодня - СГА. И если кто-то хочет вести независимую политику, то должен позаботиться, чтобы его за это не отдемократиздили. А то ведь как может получиться - захотят онижедети устроить скачки с кастрюлями на голове, покрышки там пожечь, кемпинг устроить на главной площади, а правительство возьми и примени насилие. И вот если у тебя нечем демократизаторов успокоить, то есть риск разделить судьбу Милошевича, Хусейновича и Муамаровича. А если у тебя есть хотя бы система ПВО, то можешь любые кемпинги разгонять и никто с тобой ничего не сделает. Ну а если ещё и ядерная бомба есть, то можно даже открыто посылать демократизаторов на йух, хде тепло и солнечно.
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