Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО

VK 892

№2 06.04.2018 13:22 ID: 1949 сообщ. №1 Цитата,

да тут ещё не факт, что Пакистан против Индии хочет затариться. Тут ведь какое дело, главный демократизатор у нас на планете сегодня - СГА. И если кто-то хочет вести независимую политику, то должен позаботиться, чтобы его за это не отдемократиздили. А то ведь как может получиться - захотят онижедети устроить скачки с кастрюлями на голове, покрышки там пожечь, кемпинг устроить на главной площади, а правительство возьми и примени насилие. И вот если у тебя нечем демократизаторов успокоить, то есть риск разделить судьбу Милошевича, Хусейновича и Муамаровича. А если у тебя есть хотя бы система ПВО, то можешь любые кемпинги разгонять и никто с тобой ничего не сделает. Ну а если ещё и ядерная бомба есть, то можно даже открыто посылать демократизаторов на йух, хде тепло и солнечно. да тут ещё не факт, что Пакистан против Индии хочет затариться. Тут ведь какое дело, главный демократизатор у нас на планете сегодня - СГА. И если кто-то хочет вести независимую политику, то должен позаботиться, чтобы его за это не отдемократиздили. А то ведь как может получиться - захотят онижедети устроить скачки с кастрюлями на голове, покрышки там пожечь, кемпинг устроить на главной площади, а правительство возьми и примени насилие. И вот если у тебя нечем демократизаторов успокоить, то есть риск разделить судьбу Милошевича, Хусейновича и Муамаровича. А если у тебя есть хотя бы система ПВО, то можешь любые кемпинги разгонять и никто с тобой ничего не сделает. Ну а если ещё и ядерная бомба есть, то можно даже открыто посылать демократизаторов на йух, хде тепло и солнечно.