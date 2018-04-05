ОДК предлагает заказчикам отечественный морской двигатель с автоматическим переходом на разные виды топлива



Морской газотурбинный двигатель Е70/8РД с автоматическим переходом на разные виды топлива с сохранением режима работы.

Источник: http://www.npo-saturn.ru/ Морской газотурбинный двигатель Е70/8РД с автоматическим переходом на разные виды топлива с сохранением режима работы.Источник: http://www.npo-saturn.ru/

Рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) разработан и предлагается потенциальным заказчикам морской гражданский газотурбинный двигатель Е70/8РД, в который впервые в отечественном морском газотурбостроении заложена возможность автоматического перехода на разные виды топлива с сохранением режима работы. Также впервые для морского ГТД воспламенение камеры сгорания обеспечивает плазменная система зажигания. Область применения Е70/8РД: судовые системы электродвижения, буровые платформы, трубопроводные магистрали и т.д.

Е70/8РД был разработан на базе корабельного газотурбинного двигателя М70ФРУ. Одним из требований технического задания являлось обеспечение возможности работы ГТД на двух видах топлива: жидком и газообразном. Это расширяет область применения в объектах морской инфраструктуры, где предполагается наличие как жидкого, так и газообразного топлива, либо их чередования в зависимости от условий эксплуатации объекта. Таким образом повышается гибкость применения двигателя и, тем самым, его конкурентоспособность.

«Наиболее сложным моментом в создании Е70/8РД была разработка элементов топливного коллектора ГТД и топливо-регулирующей аппаратуры, позволяющих как в ручном, так в автоматическом режиме выполнять переход питания двигателя на разные виды топлива, - говорит главный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Павел Чупин, - Реализовать двухтопливный двигатель стало возможным благодаря специально разработанной топливной форсунке. Новаторским решением для этой форсунки является объединение в едином корпусе жидкой и газотопливной ступеней. Конструктивное исполнение пары «топливная форсунка – завихритель» позволило обеспечить работу камеры сгорания и всего двигателя в целом как отдельно на дизельном или газовом топливе, так и на специфическом режиме подачи одновременно двух топлив в камеру сгорания, что используется в процессе смены типа топлива без изменения режима работы двигателя. Кроме того, в конструкции Е70/8РД впервые для морского ГТД применена плазменная система зажигания для воспламенения камеры сгорания, обеспечивающая надежную работу камеры сгорания ГТД в момент перехода с одного вида топлива на другой. Работоспособность конструкции подтверждена комплексом испытаний опытных образцов ГТД, а также газотурбинного агрегата СГТГ-8 на основе Е70/8РД».

По критерию топливной эффективности двигатель Е70/8РД относится к четвертому поколению. Возможная область применения двигателя:

судовые системы электродвижения;

суда/платформы разведочного бурения; суда/платформы для добычи, переработки и хранения углеводородов;

буровые платформы, обеспечивающие эксплуатацию морских нефтегазовых месторождений (добыча, погрузка/перекачка по трубопроводам нефти и газа);

береговые/припортовые/плавучие комплексы по переработке, погрузке, перекачке углеводородов, сжижению природного/попутного газа;

трубопроводные магистрали (перекачивающие станции) для транспортировки углеводородов, эксплуатируемые в условиях морского/арктического климата.

Конструкция двигателя Е70/8РД обеспечивает его работоспособность в условиях морской атмосферы с содержанием солей в воздухе на входе в ГТД до 0,03 мг соли/кг воздуха, температуре наружного воздуха от 218 К (минус 55 °С) до 318 К (45 °С) и стойкость к внешним воздействиям на уровне, предъявляемом к оборудованию судов и буровых платформ. Е70/8РД соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства.

Другим рыбинским предприятием АО «ОДК» – АО «ОДК-Газовые турбины» – на основе Е70/8РД разработан проект российского морского газотурбинного агрегата для применения на нефтегазовых платформах ГТА-8. Он может использоваться в составе газотурбинных электростанций нефтегазовых платформ для бурения, добычи, переработки и хранения углеводородов, а также в составе теплоэлектростанций приморских промышленных и муниципальных объектов для выработки тепловой и электрической энергии.

АО «ОДК» в рамках программы импортозамещения на базе ПАО «ОДК-Сатурн» создана база морского газотурбостроения. Успешно завершены опытно-конструкторские работы по разработке и постановке на производство ряда корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов на их основа. Ключевое значение в реализации проекта имело создание сборочно-испытательного комплекса корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА/ДГТА) с уникальными для страны испытательными стендами мощностью до 15 МВт и до 40 МВт. Технологические решения, заложенные в комплексе, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. При этом возможно проведение испытаний как ГТД, так газотурбинных агрегатов

На экcпозиции АО «ОДК» в рамках проходящего на ВДНХ в Москве с 4 по 6 апреля III Международного форума двигателестроения (МФД-2018) представлен разработанный ПАО «ОДК-Сатурн» двигатель морского назначения М70ФРУ.