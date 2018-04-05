МИД РФ о военной помощи США Балтии: Вашингтон продолжает создание "плацдарма силы" и подталкивает союзников к повышению военных бюджетов
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Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Thierry Charlier
Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Соединенные Штаты, предоставляя военную помощь странам Балтии, продолжают создание плацдарма силы и подталкивают союзников на повышение военных бюджетов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"США продолжают двойственную линию на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, а с другой - подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона повышения военных бюджетов до 2% (ВВП, - "ИФ")", - заявил он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать решение Белого дома о предоставлении странам Балтии военной помощи на $170 млн.
Он добавил: "здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились, прежде всего, на приобретение американских вооружений, поскольку по натовским нормативам не менее 20% военных расходов должны идти на закупку техники и вооружений".
"Наша позиция ясна: мы исходим из того, что все эти усилия, которые мы видим со стороны НАТО, не улучшают ситуацию в области безопасности, а только ее ослабляют", - подчеркнул А.Грушко.
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05.04.2018
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