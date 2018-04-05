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Россия призывает США совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских ракет в рамках СНВ - Лавров

06.04.2018 Интерфакс-АВН 835 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 26 февраля 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 26 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва призывает Вашингтон совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских носителей в рамках договора СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы завершили процесс ликвидации российских запасов химического оружия, выполнили все свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем Соединенные Штаты в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал С.Лавров, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что в Москве считают необходимым урегулировать с США проблему, связанную с процедурой исключения из зачета ряда американских носителей, подлежащих сокращению в рамках ДСНВ.

"В апреле пройдет очередная сессия Двусторонней консультативной комиссии по Договору о СНВ, где этот вопрос, я уверен, будет одним из центральных. Мы отмечаем, что до сих пор США должным образом не отреагировали на наши сигналы, которые направлялись, в том числе публично, по данной теме", - сказал С.Рябков.

5 февраля наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

В МИД РФ, комментируя публикацию госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

На Смоленской площади отметили, что переоборудование этих носителей "было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено п.3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что процедура переоборудования, которая была применена США для части носителей в рамках Договора об СНВ, - это аномалия, которая, если ее не устранить, может поставить под угрозу сам Договор.

"Мы считаем, что имеет место серьезная аномалия, и ее необходимо будет устранять. В противном случае существует серьезная угроза жизнеспособности Договора", - сказал "Интерфаксу" источник в российском МИД.

Комментируя заявление российского МИД, пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон заявила "Интерфаксу", что "количественные данные по ядерным силам США, предоставленные госдепартаментом, являются точными, а конверсионные процедуры, разработанные США, разрешены по условиям Договора".

По ее словам, "Соединенные Штаты полностью привержены продолжению реализации Договора".
05.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Trident II
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Trident
Военные учения
Химоружие
Ядерный щит

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