Экипаж МРК "Орехово-Зуево" приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге
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Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk
ЦАМТО, 5 апреля. Экипаж малого ракетного корабля проекта 21631 "Орехово-Зуево" приступил к подготовке в Объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Команда прибыла в Санкт-Петербург и приступил к циклу обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.
Офицеры и военнослужащие-контрактники пройдут подготовку по специальным программам, что позволит им существенно повысить профессиональные навыки для эксплуатации технических средств и вооружения корабля и быть готовым к участию во всех этапах испытаний МРК "Орехово-Зуево", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся на Зеленодольском заводе с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Согласно данным АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", корабль проекта 21631 имеет полное водоизмещение около 1000 т; длина (наибольшая) – 75 м; ширина (наибольшая) – 11 м; высота борта на миделе – 6,57 м; осадка – около 3 м; скорость – 25 узлов; дальность плавания (на скорости 12 узлов) – 1400 миль, экипаж – боле 50 чел.
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05.04.2018
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