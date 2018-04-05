Министры обороны России и ЮАР обсудили перспективы развития взаимодействия между странами в военной сфере



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС

ЦАМТО, 5 апреля. Россия готова наращивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой.

"Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и наши с вами взаимоотношения будут только развиваться", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны России особо отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.

"Уважаемая госпожа министр! Рад нашей очередной встрече. Представляю, какой долгий путь вам пришлось проделать, но с учетом наших добрых отношений вы все-таки прилетели для того, чтобы принять участие в Московской конференции по международной безопасности. Добро пожаловать в Москву!" – сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь, Носививе Маписа-Нкакула пригласила Сергея Шойгу на авиакосмический салон, который пройдет в республике в сентябре.

"Я хочу пригласить вас в ЮАР. У нас будет проходить авиакосмический салон. Я бы очень хотела, чтобы вы участвовали там лично", – сказала министр обороны ЮАР, обращаясь к Сергею Шойгу.

Она отметила, что на этой выставке "будут представлены ключевые российские предприятия и корпорации". "Эта выставка также даст возможность для многих посмотреть и оценить достижения военно-промышленного комплекса ЮАР", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Носививе Маписа-Нкакула.