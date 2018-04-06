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Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей

06.04.2018 ТАСС 1182 7
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Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Планируется, что разработку проекта закончат к 31 октября 2019 года

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

"Роскосмосом заказана разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Цена контракта 1 млрд 613 млн 188 тыс. 600 рублей", - отмечается в документе.

Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, согласно размещенным данным, планируется закончить к 31 октября 2019 года.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

Ранее Роскосмос заявлял, что создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей. При этом в госкорпорации заявляли, что до 2030 года не видят необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
BorSch
5271
№1
06.04.2018 01:10
Цитата, q
Роскосмос заказал Роскосмосу(?) эскизный проект ...за 1,6 млрд рублей ...к 31 октября 2019 года
Чо, быстро и недорого.
+1
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RU
Павел 1978
9560
№2
06.04.2018 07:15
как можно сделать ЭП сверхтяжёлой, если не утверждён Союз-5...
0
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RU
Юрков Сергей
67
№3
06.04.2018 08:40
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
как можно сделать ЭП сверхтяжёлой, если не утверждён Союз-5...
А чего там утверждать. Зенит в размерности 4,1.
0
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RU
Павел 1978
9560
№4
06.04.2018 09:50
Цитата, Юрков Сергей сообщ. №3
А чего там утверждать. Зенит в размерности 4,1.
ну не знаю...
если проект составной части ещё не утверждён, то по моему
скромному мнению как-то глупо накидывать сверхтяж.
Размерность соответственно тоже не утверждена.
0
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RU
snc
619
№5
06.04.2018 13:17
Остаётся вопрос с полезной нагрузкой, как там финансированием лунных, марсианских и др. проектов? Чего возить-то будем?
0
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BY
siamsky
980
№6
06.04.2018 16:13
Цитата, snc сообщ. №5
..как там финансированием лунных, марсианских и др. проектов?
выборы прошли? прошли!

до 2024 мультиков не будет...
0
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RU
snc
619
№7
06.04.2018 16:59
2024 год для таких проектов это очень быстро, спасибо за оптимизм.
0
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