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Видео: Украина запустила в серию бронемашину 20-летней давности

06.04.2018 Российская газета 329 0
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БРЭМ-84 "Атлет"
БРЭМ-84 "Атлет".
Источник: rg.ru

На Украине началось серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский президент Петр Порошенко.



"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал президент Украины. Он также отметил, что у "Атлетов" имеется значительный экспортный потенциал, что позволит начать поставки БРЭМ на экспорт.

Однако эксперты выяснили, что новинка Укроборнпрома оказалась разработана и выпущена в качестве демонстрационного образца Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова еще в 1997 году. Образец БРЭМ-84 был показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии, а в 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний.

По замыслу конструкторов, "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн и лебедкой для буксировки основных боевых танков со скоростью 25 километров в час. Созданная на базе танка Т-84У бронемашина весит 46 тонн и может развивать на шоссе скорость до 70 километров в час. Кроме того, БРЭМ может перевозить до 1,5 тонн груза.

Заметим, что трудно себе представить высокую востребованность этой устаревшей машины современными армиями.


Николай Грищенко
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Украина
Продукция
М-84

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