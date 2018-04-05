Видео: Украина запустила в серию бронемашину 20-летней давности
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БРЭМ-84 "Атлет".
Источник: rg.ru
На Украине началось серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский президент Петр Порошенко.
"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал президент Украины. Он также отметил, что у "Атлетов" имеется значительный экспортный потенциал, что позволит начать поставки БРЭМ на экспорт.
Однако эксперты выяснили, что новинка Укроборнпрома оказалась разработана и выпущена в качестве демонстрационного образца Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова еще в 1997 году. Образец БРЭМ-84 был показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии, а в 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний.
По замыслу конструкторов, "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн и лебедкой для буксировки основных боевых танков со скоростью 25 километров в час. Созданная на базе танка Т-84У бронемашина весит 46 тонн и может развивать на шоссе скорость до 70 километров в час. Кроме того, БРЭМ может перевозить до 1,5 тонн груза.
Заметим, что трудно себе представить высокую востребованность этой устаревшей машины современными армиями.
Николай Грищенко
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05.04.2018
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