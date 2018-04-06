Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой



Объект 195, (Т-95).

Источник: Отвага2004 Объект 195, (Т-95).Источник: Отвага2004

Старший брат российской "Арматы" - легендарный "Абрамскапут" - Объект 195 до сих пор представляет интерес для военных специалистов своим мощным 152-мм орудием. Эта пушка, получившая обозначение 2А83, превосходит все что, имеется или будет создано в ближайшее время иностранных армиях. Причем превосходит со значительным запасом.

Кстати, и свое прозвище российский танк получил именно благодаря своему орудию. В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд.

При этом цель уничтожалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить нашу машину.

Не удивительно, что в последнее время все чаще звучат мнения, что на новые модификации Т-14 "Армата" необходимо установить 152-мм орудие. Военные эксперты отмечают, что это вполне возможно, на то она и модульная платформа. Хотя, конечно, в этом случае над Т-14 придется порядком поработать, но конструкторы наверняка предусмотрели такую вероятность.

С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск.

Лев Романов