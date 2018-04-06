Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой
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Объект 195, (Т-95).
Источник: Отвага2004
Старший брат российской "Арматы" - легендарный "Абрамскапут" - Объект 195 до сих пор представляет интерес для военных специалистов своим мощным 152-мм орудием. Эта пушка, получившая обозначение 2А83, превосходит все что, имеется или будет создано в ближайшее время иностранных армиях. Причем превосходит со значительным запасом.
Кстати, и свое прозвище российский танк получил именно благодаря своему орудию. В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд.
При этом цель уничтожалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить нашу машину.
Не удивительно, что в последнее время все чаще звучат мнения, что на новые модификации Т-14 "Армата" необходимо установить 152-мм орудие. Военные эксперты отмечают, что это вполне возможно, на то она и модульная платформа. Хотя, конечно, в этом случае над Т-14 придется порядком поработать, но конструкторы наверняка предусмотрели такую вероятность.
С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск.
Лев Романов
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05.04.2018
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Кочколаз
17
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№1
06.04.2018 09:06
Цитата, q
Военные эксперты отмечают, что это вполне возможно, на то она и модульная платформа. Хотя, конечно, в этом случае над Т-14 придется порядком поработать, но конструкторы наверняка предусмотрели такую вероятность.Господа эксперты, очень глубокомысленное заключение. Пушка 2А83 и комплекс управляемого вооружения под нее и были разработаны для танка еще в 80-х годах. Разумеется, к настоящему времени они по некоторым показателям несколько устарели, но это устранимо. Могу только добавить, что никакого "уникального бронебойно-подкалиберного снаряда" для нее не надо и не было.А вот комплекс управляемого оружия, ну очень интересный, такого пока нет ни кого!
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tупырь
527
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№2
06.04.2018 09:56
Вроде ж были разговоры, что Т-14 никак не получается первоначально задуманные 2000шт. сделать, так?
Тогда на них по умолчанию надо 152мм пушки ставить. А то такими темпами они на них вообще никогда не появятся...
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Данилович
399
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№3
06.04.2018 11:03
Нужна не пушка 152мм., а унифицированный боевой модуль с этой пушкой, выпускаемый серийно. Что бы в короткое время любую платформу можно было перевооружить.
Все зависит от задач которые будут решать эти танки.
На сегодняшний день, и 125мм. достаточно, но время не стоит на месте и танковая кухня должна работать на будущее...
Они (конструкторская школа) просто не должны сидеть без дела, а доводить до совершенства свое детище, по всем направлениям.
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leonbor12
911
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№4
06.04.2018 11:39
Цитата, Данилович сообщ. №3
Нужна не пушка 152мм., а унифицированный боевой модуль с этой пушкой, выпускаемый серийно. Что бы в короткое время любую платформу можно было перевооружить
С одной стороны это утверждение выглядит совершенно правильным. Но с другоцй стороны, при таких делах...
Вспомним, перед ВОВ в СССР была разработана, испытана и принята на вооружение 57 мм ПТ пушка. Если бы она заменила 45 мм ПТ пушки, то немецкие танкисты плакали бы в 41-м году. Но ее сняли с производства из-за ее супер хороших показателей. Просто на поле боя в те времена для нее не было достойных целей!
Так и для 152 мм сейчас на поле боя не найдется подходящих целей.
Пушка хороша, слов нет. Но.. Применение МОДУЛЯ, СМЕННОГО МОДУЛЯ, с этой пушкой приведет к изменению ряда параметров танка. Возрастет вес башни, изменится центр тяжести, снизится мобильность и дальность пробеге на одной заправке, снизится количество боеприпасов в танке... про стоимость не говорю, а каждый выстрел чего-то стоит.
Считаю, что пока овчинка выделки не стоит.
Но, вместе с тем, считаю необходимым разработать новый , законченный модуль со 152 мм пушкой, провести его испытания, подготовить все необходимое для быстрого перехода, при необходимости к его производству.
Цели для него на поле боя одномоментно не появятся, а вот когда появятся, промышленность должна быть готова к его производству незамедлительно.
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