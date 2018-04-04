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Алмаз-Антей: Никаких препятствий у радаров засечь сбившую Boeing ракету нет

05.04.2018 ИА Regnum 121 0
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Хвостовая часть MH17
Источник: http://svpressa.ru/

Для первичного радиолокатора комплекса «Утес-Т» нет никаких ограничений, не позволяющих зафиксировать объекты, летящие со скоростями до 1000 и более 1000 м/с

МОСКВА, 4 апреля — REGNUM Концерн ВКО «Алмаз-Антей» опроверг утверждение Совместной международной следственной группы по делу о катастрофе Boeing MH17 в Донбассе о том, что его могла сбить незамеченная российскими радарами ракета.


В сообщении концерна говорится о том, что радары не могли не засечь ракету: если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запушена из района, о котором заявляет следственная группа, то к моменту попадания в самолет она имела бы скорость порядка 600−620 м/с. Эта скорость «уверенно входит в диапазон работы» радиолокационного комплекса, и ракету бы в обязательном порядке зафиксировал первичный радиолокатор ТРЛК «Утес-Т».


В настоящее время анализ первичной радиолокационной информации комплекса «Утес-Т» говорит о том, что с востока объектов, двигавшихся к самолету Boeing-777 рейса MН17, зафиксировано не было. Эту информацию получили голландские специалисты, она была передана в формате файла первичной регистрации.


«В таком файле регистрируются все без исключения радиолокационные отметки, поступившие с первичного радиолокатора, — без какой-либо обработки»,

— уточнили в «Алмаз-Антей».


Этот файл содержит в себе координатную информацию, параметры принятых сигналов и режимы работы радиолокационной аппаратуры. Эти данные имеют уникальный формат упаковки, и переконвертировать их в формат ASTERIX без потери большей части необработанных (первичных) радиолокационных данных нельзя.


Поэтому информацию передали в первичном формате и с инструкцией по работе с программой отображения файла. С помощью программы можно осуществить пошаговый анализ всех радиолокационных отметок. Это также свидетельствует о том, что внести какие-либо изменения в первичный файл без нарушения его структуры невозможно — любой специалист это увидел бы сразу.


Кроме того, отмечается, что для первичного радиолокатора комплекса «Утес-Т» нет никаких ограничений, не позволяющих зафиксировать объекты, летящие со скоростями до 1000 и более 1000 м/с.


Напомним, речь идет о радиолокационном комплексе «Утес-Т», расположенном на позиции «Усть-Донецк» Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения. Концерн отмечает также, что если бы была запущена ракета «Бук», то с учетом траектории и времени полета должны были наблюдаться не менее двух ее отраженных сигналов.


Ранее на сайте голландской прокуратуры было опубликовано сообщение о том, что запущенная из «Бука» ракета необязательно должна быть видна радиолокационным станциям Усть-Донецка. Международная следственная группа (JIT) заявила, что ракета отсутствует на изображениях с радаров в силу «свойств полета, в частности, скорости».


В следственную группу по делу о крушении в 2014 году самолета Boeing MH17 входят представители следственных и юридических органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В сентябре 2016 года группа заявила о том, что пассажирский самолет был сбит ракетой 9M38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».


Минобороны в ответ предъявило кадры с российских радаров в день крушения MH17. Радар 17 июля обнаружил дрон («Орлан-10»), следовательно, должен был зафиксировать и ракету — но ее нет.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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