Т-90С иракской армии получили новые бортовые экраны и кондиционеры
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Танк Т-90С ВС Ирака.
Источник: rg.ru
Иракские танкисты в ближайшее время приступят к освоению танков Т-90С. На странице иракской группы Tactical Cell в Facebook появились новые фотографии российских боевых машин, недавно прибывших в это ближневосточное государство.
Как можно заметить, "девяностые" получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции. Они имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасом и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе.
Точно такие же экраны в настоящее время устанавливаются на самую совершенную версию модернизированного танка Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Ожидается, что во время проведения боевых операций на корме появятся решетчатые противокумулятивные экраны.
Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер, который может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания. Это важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия.
Как сообщалось, Ирак должен получить 73 боевых машины производства корпорации "Уралвагонзавод". Недавно обнародовалась информация о прибытии в порт Умм-Каср комплексов "Панцирь-С,1 седельных тягачей КАМАЗ-65225 с прицепами и бронированных автомобилей "Горец-М".
Алексей Брусилов
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04.04.2018
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