Минобороны Индии планирует ускорить процедуру проведения тендера по закупке 100 новых истребителей



Истребитель МиГ-35.

Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Истребитель МиГ-35.Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 4 апреля. Минобороны Индии обратилось к ВВС с настоятельной рекомендацией направить претендентам запрос о предоставлении информации (RfI) в рамках проекта стоимостью около 15 млрд. долл. по закупке 100 многоцелевых истребителей до начала выставки Defexpo India 2018 (11-14 апреля, Ченнаи).

Официальный представитель оборонного ведомства Индии заявил Financial Express, что Министерство обороны крайне заинтересовано в том, чтобы запрос был направлен именно до открытия выставки Defexpo India 2018. Это означает, что не будет выдвинуто специфического требования к претендентам в отношении предложения на тендер только однодвигательных или только двухдвигательных истребителей, то есть все типы самолетов, участвовавшие в тендере по программе MMRCA в 2007 году, будут иметь право на повторное рассмотрение.

Объясняя цель столь срочного направления претендентам запроса о предоставлении информации RfI, бывший заместитель начальника штаба ВВС маршал авиации Нердош Тьяги (Nirdosh Tyagi), который непосредственно участвовал в проекте MMRCA, сообщил Financial Express, что процедура оборонных закупок PPD-2016 четко определяет, что запрос RfI не является обязательством по закупке и не структурирован как жесткий документ, в отличие от запроса о предложениях (RfP), который уже имеет четкие требования. Таким образом, в рамках работы на выставке представители ВВС Индии рассчитывают получить более детальные предложения от конкурирующих компаний.

Издание напоминает, что Boeing с F/A-18 "Супер Хорнет", Lockheed Martin с F-16 "Файтинг Фалкон" и Saab с JAS-39 "Грипен", которые ранее выбыли из тендера MMRCA на начальном этапе, в настоящее время обновили свои предложения, чтобы соответствовать новым требованиям, которые вскоре будут выпущены ВВС Индии. Компания Dassault с "Рафаль", концерн Eurofighter с EF-2000 "Тайфун" и АО "РСК "МиГ" с МиГ-35 также являются потенциальными претендентами в соответствии с новыми требованиями.

Кроме того, стало известно, что американская компания Lockheed Martin, которая ранее предложила Индии вместо поставки F-16E/F организовать сборочную линию по производству новейшей версии истребителя F-16 Блок.70 (F-16V "Вайпер"), теперь предлагает свои новейшие истребители пятого поколения – вариант с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B STOVL и авианосный вариант F-35C. В 2017 году компания выбрала местного партнера, Tata Advanced Systems, и в настоящее время ведет переговоры с несколькими другими компаниями о создании сети поставщиков.

Ожидается, что в ходе проведения Defexpo India 2018 компания Boeing, которая предлагает F/A-18 "Супер Хорнет" для ВВС и ВМС Индии, объявит о планах создания в конце этого месяца в Индии совместного предприятия с Hindustan Aeronautics и Mahindra Group.