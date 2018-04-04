Балтийский завод завершил испытания защитных оболочек реакторных установок ледокола "Арктика"



Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».

Источник: ТАСС/Руслан Шамуков Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».Источник: ТАСС/Руслан Шамуков

ЦАМТО, 4 апреля. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершили испытания защитных оболочек реакторных установок на строящемся атомном ледоколе ЛК-60 проекта 22220 "Арктика".

Испытания, подготовка к которым началась еще в конце 2017 года, проводились путем подачи воздуха под давлением внутрь защитных оболочек. В помещениях, объем которых составляет более 500 куб. м, создавалось давление до 6 кг/см2.

До начала испытаний, каждое из которых продолжалось почти пять часов, на защитных оболочках реакторных установок ледокола были смонтированы специальные тензодатчики, которые фиксировали величины пластической деформации переборок.

Испытания, в которых были задействованы специалисты АО "Балтийский завод" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" проводились ступенчатым повышением давления. Сначала проверку прошла защитная оболочка правого борта, затем левого, после чего испытали коффердам, который находится между защитными оболочками реакторов обоих бортов.

Проведенная проверка подтвердила прочностные расчеты защитных оболочек и позволяет с уверенностью говорить о полном соответствии основного защитного барьера к работе во всех возможных эксплуатационных режимах, сообщает пресс-служба АО "ОСК".