США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3



Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американские специалисты в рамках выполнения договора СНВ-3 до 2020 года проведут три инспекции на Воткинском заводе, который производит стратегические ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Об этом говорится в госконтракте, заключенном Роскосмосом с ракетным заводом.

До 2009 года на Воткинском заводе работало 20 американских инспекторов, обладающих дипломатическим иммунитетом. Они контролировали выполнение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и осуществляли на предприятии непрерывное наблюдение по договору СНВ-1.

"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", - говорится в документе.

Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Инспекции могут проходить в течение всего года. В целом на 2018-2020 годы предусмотрено три инспекции. "Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности", - говорится в документе.