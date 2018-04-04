США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3
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Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американские специалисты в рамках выполнения договора СНВ-3 до 2020 года проведут три инспекции на Воткинском заводе, который производит стратегические ракеты "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Об этом говорится в госконтракте, заключенном Роскосмосом с ракетным заводом.
До 2009 года на Воткинском заводе работало 20 американских инспекторов, обладающих дипломатическим иммунитетом. Они контролировали выполнение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и осуществляли на предприятии непрерывное наблюдение по договору СНВ-1.
"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", - говорится в документе.
Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Инспекции могут проходить в течение всего года. В целом на 2018-2020 годы предусмотрено три инспекции. "Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности", - говорится в документе.
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04.04.2018
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