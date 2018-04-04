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Служба внешней разведки Украины наращивает свой потенциал

05.04.2018 bmpd.livejournal.com 113 0
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Штаб-квартира Службы внешней разведки Украины в Киеве
Штаб-квартира Службы внешней разведки Украины в Киеве.
Источник: bezpekavip.com

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Ukraine. Le renseignement exterieur se muscle pour satisfaire les Etats-Unies", Служба внешней разведки (СВР) Украины, которой активную помощь оказывают США, с начала марта 2018 года увеличила вложения в инфраструктуру на украинской территории. В январе Киев уже выделил службе на 37% больше средств [чем в прошлом году]. Эти усилия укладываются в политику усиления контроля над службой со стороны президента Украины Порошенко, который хочет сделать из СВР надежного партнера для своего американского союзника. В сентябре 2017 года Порошенко назначил главой службы нового директора Егора Божка, который до этого был главой миссии Украины при НАТО. Служба также стремится повысить уровень своего оборудования по перехвату спутниковых сообщений. Это оборудование, без сомнения, будет установлено на станции перехвата в районе Одессы.

Штаб-квартира Службы внешней разведки Украины в Киеве (с) bezpekavip.com

Эти одобренные инвестиции послужат и для обновления комплекса зданий службы в Киеве. СВР изучает возможность постройки нового здания в районе Соломянки на западе Киева. К тому же предусмотрено снова открыть филиалы службы по всей стране, которые ранее планировалось закрыть. В первую очередь, речь идет о военном комплексе в Фастове, к югу от Киева.
04.04.2018
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Страны
США
Украина
Франция
Проекты
NATO

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