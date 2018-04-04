Архитектор "звездных войн" нашел способ уничтожить супероружие России



Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал.

Источник: © NASA / Mike Deep Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал.Источник: © NASA / Mike Deep

Один из архитекторов программы SDI (Strategic Defense Initiative), известной в 1980-х годах как "звездные войны", американский специалист по международным отношениям, почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал Asia Times средства, которые помогут США снизить угрозу со стороны новейшего оружия России.

Эксперт полагает, что для противодействия новейшему российскому и китайскому оружию не имеет смысла полностью воспроизводить SDI, которая к настоящему времени устарела, однако некоторые ее элементы не утратили актуальности и сегодня, поэтому именно на них американским военным следует обратить особое внимание.

Кодевилла считает, что противостоять новейшим российским и китайским межконтинентальным баллистическим ракетам могут только две системы космического базирования: орбитальные оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты. Эксперт отдельно отмечает, что данные системы позволяют перехватывать баллистическую ракету исключительно на взлете (то есть до того, как от носителя отсоединится разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения).

По словам Кодевиллы, такой лазер был готов в США к запуску уже в 1978 году, а к настоящему времени подобные технологии продвинулись далеко вперед. Уничтожить лазером взлетающую ракету, отмечает эксперт, легче из космоса, а не с земли, поскольку в первом случае ход лазерного луча не искажается (то есть не преломляется в атмосфере).

Для обнаружения раннего пуска баллистических ракет Кодевилла считает эффективными системы наподобие SBIRS (Space-Based Infrared System) в части группировки, находящейся на низкой околоземной орбите (то есть SBIRS Low). Работы над соответствующим проектом в США были заморожены еще в 1972 году (сейчас развернуты лишь элементы SBIRS High).

Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США, практически невозможно перехватить летящие гиперзвуковые беспилотники, полагает эксперт. Ликвидировать угрозу такого оружия сегодня можно лишь уничтожив соответствующие пусковые площадки противника, заключает Кодевилла.

Объявленная в марте 1983 года 40-м президентом США Рональдом Рейганом СОИ (Стратетическая оборонная инициатива) предполагала развертывание систем космического базирования, делающих, по замыслам создателей, невозможным поражение территорий США и стран-союзников межконтинентальными баллистическими ракетами противника.

В марте 2018-го президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно "гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны".

В феврале глава Стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен для противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию предложил сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.