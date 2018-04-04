Минобороны: РФ признает выводы любого расследования по Солсбери при наличии доказательств
|
|
Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018.
Источник: © AP Photo / Matt Dunham
Как заявил глава химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко, отказ Техсекритариата ОЗХО делиться с Россией результатами расследования подрывает целостность организации
ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия признает выводы любого расследования инцидента в Солсбери, если оно будет базироваться на неопровержимых фактах. Об этом заявил в среду глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко на созванном по инициативе России специальном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля.
"Хотим подчеркнуть: Россия признает выводы любого расследования - тем более что в данном случае затронута сфера компетенции ОЗХО, а не только интересы Великобритании, - если оно будет базироваться на неопровержимых фактах и доказательствах", - сказал Рыбальченко.
Также Рыбальченко отметил, что отказ Техсекритариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делиться с Россией результатами расследования инцидента в Солсбери подрывает целостность ОЗХО.
"В Техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная, я бы даже сказал больше - подрывающая основы целостности нашей организации - ситуация", - сказал Рыбальченко.
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Военные РФ за несколько месяцев сбили в Сирии 17 БПЛА, способных летать на 100 км
30.03.2018 Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
22.03.2018 В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
22.03.2018 Минобороны: США до сих пор не уничтожили запас химического оружия
22.03.2018 Минобороны: более 40 тонн отравляющих веществ найдены в Сирии на территориях боевиков
22.03.2018 Минобороны РФ: Великобритания разработала и запатентовала в 1962 году вещество типа VX
22.03.2018 МО РФ: Великобритания разрабатывает отравляющие вещества нового поколения
21.03.2018 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил