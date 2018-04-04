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Источник: контракт на поставку Индии С-400 в ходе конференции в Москве подписан не будет

05.04.2018 ТАСС 123 0
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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Сообщается, что технические параметры контракта полностью согласованы, но пока стороны не договорились о стоимости сделки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет. Об этом ТАСС сообщил в среду военно-дипломатический источник на полях VII Московской конференции по международной безопасности.

"Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.

В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400. "Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подписанные контракты

Россия к настоящему времени подписала контракты на поставку С-400 Китаю и Турции, первый полковой комплект системы без вспомогательного оборудования уже доставлен морским транспортом китайской стороне, а поставка полка С-400 в Турцию, согласно дополнительной договоренности сторон, будет осуществлена на несколько месяцев раньше в октябре 2019 года.

Индия может стать третьей страной, которая получит российские системы С-400.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф

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