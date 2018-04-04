Источник: контракт на поставку Индии С-400 в ходе конференции в Москве подписан не будет
|
|
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Сообщается, что технические параметры контракта полностью согласованы, но пока стороны не договорились о стоимости сделки
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет. Об этом ТАСС сообщил в среду военно-дипломатический источник на полях VII Московской конференции по международной безопасности.
"Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки", - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.
В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400. "Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время", - отметил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Подписанные контракты
Россия к настоящему времени подписала контракты на поставку С-400 Китаю и Турции, первый полковой комплект системы без вспомогательного оборудования уже доставлен морским транспортом китайской стороне, а поставка полка С-400 в Турцию, согласно дополнительной договоренности сторон, будет осуществлена на несколько месяцев раньше в октябре 2019 года.
Индия может стать третьей страной, которая получит российские системы С-400.
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции
05.04.2018 Источник: Россия поставит Турции полковой комплект С-400 в октябре 2019 года
05.04.2018 Армейские мотовездеходы впервые поучаствуют в параде Победы в Екатеринбурге
04.04.2018 Путин рассказал о приоритетах в военно-техническом сотрудничестве с Турцией
04.04.2018 Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400
04.04.2018 Небо Крыма в безопасности
04.04.2018 Неизбежный МиГ