Новейший российский турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ представлен на выставке двигателестроения на ВДНХ



Двигатель ТВ7-117СТ на испытательном стенде АО «Климов» в Санкт-Петербурге.

Источник: AEX.RU Двигатель ТВ7-117СТ на испытательном стенде АО «Климов» в Санкт-Петербурге.Источник: AEX.RU

Натурный образец новейшего турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для авиалайнера Ил-114-300 впервые представлен на выставочной экспозиции Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) на проходящем на ВДНХ в Москве III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018).

Демонстрируемый двигатель использовался в ходе наземных испытаний, для которого в 2016 г. На предприятии-разработчике ТВ7-117СТ АО «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург) был создан испытательный стенд, возможности которого позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа).

ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а гражданская модификация двигателя – ТВ7-117СТ-01 – станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 также будет сертифицирован в соответствии с гражданскими нормами. Более мощный в сравнении с ранней модификацией ТВ7-117СМ, двигатель ТВ7-117СТ-01, в частности, позволит увеличить грузоподъемность Ил-114-300, сократить время разбега самолета. Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор.

Стендовые испытания двигателя ТВ7-117СТ на модернизированном испытательном стенде ОДК-Климов стартовали в сентябре 2016 года. Год спустя, в сентябре 2017 г., ОДК начала летные испытания силовой установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Первый этап испытаний завершился в декабре 2017 г. В результате испытаний подтверждена готовность двигателя ТВ7-117СТ и винта АВ-112 к будущему первому вылету самолета Ил-112В.

Ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ продолжаются. В 2018 г. будут продолжены опережающие летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

В двигатель ТВ7-117СТ заложены современные конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с. В составе силовой установки двигатель ТВ7-117СТ работает совместно с воздушным винтом АВ112 (разработки ПАО «НПП Аэросила»), обладающим большей производительностью и позволяющим увеличить лобовую тягу. Одной из особенностей ТВ7-117СТ является то, что созданная ОДК-Климов система автоматического управления управляет не только двигателем, но и воздушным винтом, то есть всей силовой установкой самолёта. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки.

Двигатели ТВ7-117СТ собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Их производство осуществляется в широкой кооперации предприятий ОДК, которая кроме АО «ОДК-Климов» включает, в частности, АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ОДК-СТАР».

ОДК-Климов занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы. Предприятием, в частности, созданы вертолетные двигатели семейства ТВ3-117/ВК-2500, ТВ7-117В и самолетные двигатели типа РД-33 и ТВ7-117С/СМ/СТ.

С 2014 года ОДК на базе ОДК-Климов успешно реализуется программа импортозамещения вертолетных двигателей ТВ3-117/ВК-2500, предназначенных для большинства вертолетов «Ми» и «Ка». В 2015 г. двигатель ВК-2500 был поставлен на производство в России. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

В январе 2017 г. ОДК-Климов за организацию производства в РФ ВК-2500 получило премию Правительства Санкт-Петербурга «Сделано в Петербурге-2016» в номинации «Импортозамещение».

В конце 2017 г. система менеджмента качества ОДК-Климов была сертифицирована по международному стандарту AS 9100. ОДК-Климов стала первой российской компанией, прошедшей сертификацию по новым, усложнившимся требованиям International Aerospace Quality Group (IAQG).