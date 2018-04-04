ОДК демонстрирует на МФД-2018 технологии управляемого вектора тяги для двигателей истребительной авиации



Российский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой (ТРДДФ) АЛ-31ФН Источник: http://www.airwar.ru/. Российский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой (ТРДДФ) АЛ-31ФН Источник: http://www.airwar.ru/.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) обладает уникальными компетенциями по созданию турбореактивных двигателей для боевой авиации с соплом с управляемым вектором тяги (УВТ), существенно повышающим маневренные и боевые характеристики самолета. На проходящем на ВДНХ в Москве с 4 по 6 апреля III Международном форуме двигателестроения холдингом представлена разработанная московским АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в ОДК) модификация двигателя АЛ-31ФН с реактивным соплом с УВТ.

АЛ-31ФН – турбореактивный двухконтурный, двухвальный двигатель со смешением потоков внутреннего и наружного контуров за турбиной, форсажной камерой и всережимным регулируемым сверхзвуковым реактивным соплом. Является модификацией двигателя АЛ–31Ф с нижним расположением коробок двигательных и самолетных агрегатов. Предназначен для однодвигательных истребителей китайского производства. Максимальная тяга АЛ-31ФН составляет 12 700 кгс, а минимальный удельный расход топлива - 0,705 кг/с (кгс ч).

Реактивное сопло разработки «Салюта» с УВТ является дополнительной опцией для двигателя АЛ-31ФН, позволяющей существенно повысить ЛТХ самолета.

Разработчик АЛ-31ФН - ОКБ им. А. Люльки (филиал ПАО «ОДК-УМПО»). Изготовитель – АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».