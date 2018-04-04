Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Производитель двигателей для МиГ-29 ММП имени В.В. Чернышева получил в 2017г. 2,9 млрд рублей чистой прибыли

05.04.2018 АО "ОДК" 203 0
0
Понравилась новость?
 +1
Лого ММП им В.В.Чернышева
Логотип ОАО "ММП им В.В.Чернышева".
Источник: http://www.avia500.ru/

АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) впервые более чем за 10 лет продемонстрировало чистую прибыль – по итогам 2017 г. она составила 2,9 млрд рублей.


«ММП имени В.В. Чернышева» является производителем турбореактивных двигателей типа РД-33 для семейства фронтовых истребителей МиГ-29, а также участвует в широкой кооперации ОДК по производству авиационных двигателей других типов. За последние годы на заводе освоено и организовано серийное производство осевого компрессора двигателя ВК-2500 для большинства вертолетов «Ми» и «Ка», налажен выпуск узлов двигателей семейства ТВ7-117 (вертолетный ТВ7-117В предназначен для Ми-38, самолетный ТВ7-117СТ — для Ил-112В и Ил-114-300).


В течение пяти лет предприятие демонстрировало стабильный рост выручки от продаж – в 2017г. этот показатель превысил 17 млрд рублей. Также за пять лет предприятие удвоило объемы производства, став участником программы импортозамещения вертолетных двигателей – производителем осевого компрессора двигателя ВК-2500.


Показатель выработки на одного сотрудника на «ММП имени В.В. Чернышева» за пять лет вырос в три раза и в 2017г. составил 3,4 млн рублей на человека. По этому показателю завод является одним из лидеров среди предприятий ОДК и входит в топ-100 российских компаний по оценкам делового портала «Управление производством».


«Положительная динамика экономики предприятия связана с рядом целенаправленных шагов, предпринятых руководством ОДК, – говорит управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Во-первых, благодаря совместной работе Госкорпорации «Ростех», ОДК с правительством РФ был погашен токсичный долг предприятия. Во-вторых, корпорация оказала активную поддержку в вопросе расшивки узких мест, что позволило предприятию справиться с возросшим объемом производства и выполнить все контрактные обязательства».


«ММП имени В.В. Чернышева» также последовательно реализует политику улучшений в области организации производственной системы. Достижения АО «ММП имени В.В.Чернышева» дали основания для включения предприятия в список компаний – полигонов лучших практик Ростеха.


На проходящем в Москве на ВДНХ III Международном форуме двигателестроения представлен двигатель РД-33МК производства ММП имени В.В. Чернышева.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
ВК-2500
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
Ми-38
МиГ-29
РД-33
ТВ7-117
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы