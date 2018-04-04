Производитель двигателей для МиГ-29 ММП имени В.В. Чернышева получил в 2017г. 2,9 млрд рублей чистой прибыли



Логотип ОАО "ММП им В.В.Чернышева".

Источник: http://www.avia500.ru/ Логотип ОАО "ММП им В.В.Чернышева".Источник: http://www.avia500.ru/

АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) впервые более чем за 10 лет продемонстрировало чистую прибыль – по итогам 2017 г. она составила 2,9 млрд рублей.

«ММП имени В.В. Чернышева» является производителем турбореактивных двигателей типа РД-33 для семейства фронтовых истребителей МиГ-29, а также участвует в широкой кооперации ОДК по производству авиационных двигателей других типов. За последние годы на заводе освоено и организовано серийное производство осевого компрессора двигателя ВК-2500 для большинства вертолетов «Ми» и «Ка», налажен выпуск узлов двигателей семейства ТВ7-117 (вертолетный ТВ7-117В предназначен для Ми-38, самолетный ТВ7-117СТ — для Ил-112В и Ил-114-300).

В течение пяти лет предприятие демонстрировало стабильный рост выручки от продаж – в 2017г. этот показатель превысил 17 млрд рублей. Также за пять лет предприятие удвоило объемы производства, став участником программы импортозамещения вертолетных двигателей – производителем осевого компрессора двигателя ВК-2500.

Показатель выработки на одного сотрудника на «ММП имени В.В. Чернышева» за пять лет вырос в три раза и в 2017г. составил 3,4 млн рублей на человека. По этому показателю завод является одним из лидеров среди предприятий ОДК и входит в топ-100 российских компаний по оценкам делового портала «Управление производством».

«Положительная динамика экономики предприятия связана с рядом целенаправленных шагов, предпринятых руководством ОДК, – говорит управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Во-первых, благодаря совместной работе Госкорпорации «Ростех», ОДК с правительством РФ был погашен токсичный долг предприятия. Во-вторых, корпорация оказала активную поддержку в вопросе расшивки узких мест, что позволило предприятию справиться с возросшим объемом производства и выполнить все контрактные обязательства».

«ММП имени В.В. Чернышева» также последовательно реализует политику улучшений в области организации производственной системы. Достижения АО «ММП имени В.В.Чернышева» дали основания для включения предприятия в список компаний – полигонов лучших практик Ростеха.

На проходящем в Москве на ВДНХ III Международном форуме двигателестроения представлен двигатель РД-33МК производства ММП имени В.В. Чернышева.