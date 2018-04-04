Современная испытательная база для малоразмерных двигателей будет создана в Омске



Логотип компании Открытое акционерное общество "Омское Моторостроительное конструкторское бюро". Логотип компании Открытое акционерное общество "Омское Моторостроительное конструкторское бюро".

Новый испытательный комплекс для малоразмерных двигателей специального назначения, включающий в себя два оснащенных самым современным оборудованием испытательных стенда, будет создан на АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», управляющей организацией которого является рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

Малоразмерные газотурбинные двигатели, разработка и производство которых осуществляется в Рыбинске и Омске, предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность. ОДК на базе ОДК-Сатурн ранее успешно реализовала программу импортозамещения малоразмерных двигателей: были разработаны и поставлены на серийное производство несколько модификаций отечественных двигателей.

ОДК-Сатурн стало управляющей организацией ОМКБ в 2017 г. Процессы объединения предприятий были инициированы с целью консолидации усилий по разработке и серийному изготовлению малоразмерных двигателей специального назначения. Теперь программа малоразмерных двигателей ОМКБ развивается под управлением ОДК-Сатурн. Следующим шагом станет объединение ОДК-Сатурн и ОМКБ.

При этом тесное взаимодействие предприятий в области создания малоразмерных ГТД продолжается уже много лет. Так, на базе двигателя разработки ОМКБ ОДК-Сатурн создан входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ. Омское КБ также ведет работу по гражданское тематике – как разработчик осуществляет авторское сопровождение эксплуатации вспомогательных силовых установок ВСУ-10 (предназначены для самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-96). ОМКБ был создан турбовинтовой двигатель для гражданской авиации ТВД-10Б, применяемый на самолетах Ан-28.

«С точки зрения мощности, значимости для государства ОДК-Сатурн, безусловно, является для нас старшим братом. С точки зрения знаний конструкции малоразмерных газотурбинных двигателей, с точки зрения научной составляющей данного вида продукции ОМКБ имеет сильную конструкторскую базу, – говорит первый заместитель управляющего директора-директор производства АО «ОМКБ» Игорь Шаповалов. - Наши предприятия хорошо дополняют друг друга, используя и объединяя при этом сильные стороны каждого».

Главный проект, запускаемый в 2018 г. – это создание на ОМКБ нового испытательного комплекса.

«Мы занимаемся не только изготовлением, но и разработкой двигателей, которым требуются всевозможные доводочные работы, специальные испытания и т.д., – рассказывает главный инженер АО «ОМКБ» Николай Маруга. – На базе комплекса планируется создать два основных испытательных стенда, как для серийных изделий, так и для новых разработок, а также порядка 10 технологических боксов. Почему мы называем его комплексом? Потому что все, что необходимо для испытаний, будет сосредоточено в одном месте, в одном здании. Планируем здесь оборудовать зал подготовки двигателей к испытаниям, оснащенный адаптированным для стенда переходным устройством, что значительно сократит время монтажа двигателя на испытательный стенд. Стенды будут оборудованы специальной системой наддува воздуха для имитации полетных условий. Здесь будет установлено современное оборудование, измерительные системы по последнему слову техники. Появится возможность отслеживать параметры в режиме реального времени. С помощью управляющей организации ОДК-Сатурн мы сейчас выбираем проектанта, выходим на конкурс».

Приступить к строительно-монтажным работам планируется осенью 2018 г. Введение в эксплуатацию испытательного комплекса намечено на 2020 г.

Ранее, В 2010-2016 гг. в ОМКБ было проведено масштабное техническое перевооружение производства – приобретено свыше 200 единиц современного высокотехнологичного оборудования, в том числе более 40 станков с ЧПУ. В этом году предприятие намерено продолжить развитие производства.