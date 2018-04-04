В Индонезию доставлена последняя партия вертолетов AH-64E "Апач Гардиан"



Ударный вертолет АН-64Е Apache.

Источник: Lockheed Martin Ударный вертолет АН-64Е Apache.Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 4 апреля. Судя по размещенным на индонезийских аккаунтах в социальных сетях фотографиям, в Семаранг (Центральная Ява) из США доставлена партия ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан".

Поставленные вертолеты поступят на вооружение 11-й эскадрильи Сухопутных войск.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 19 сентября 2012 года уведомило Конгресс о возможной поставке Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан", а также связанных с контрактом оборудования, вооружений и услуг. Общая стоимость продажи на тот момент оценивалась в сумму до 1,42 млрд. долл.

Позднее представители руководства Индонезии сообщили, что согласованная сумма сделки составляет около 500 млн. долл. В январе 2015 года с компанией Boeing был подписан контракт стоимостью 295,866 млн. долл. на поставку вертолетов. Одновременно с Lockheed Martin в рамках этого проекта было заключено соглашение на поставку модернизированных систем обнаружения и целеуказания/систем ночного видения M-TADS/PNVS (Target Acquisition Designations/Sight Pilot Night Vision Sensors). Предположительно, соглашение содержит опционы на поставку до 8 дополнительных машин.

Таким образом, на текущий момент на территории Индонезии находятся все 8 заказанных AH-64E "Апач Гардиан". О поставке первой партии из трех вертолетов в Семаранг было объявлено 18 декабря 2017 года.

По информации Defense Studies, вторая партия из пяти вертолетов "Апач" была доставлена в Индонезию не на борту самолета C-17 "Глоубмастер", а морским транспортом. Предполагается, что 11-й эскадрилье вертолеты будут переданы после их повторной сборки и испытаний, на что потребуется 1-2 недели.

Вертолеты будут применяться для обеспечения обороны Индонезии и сдерживания внешних угроз, контроля границ страны, борьбы с терроризмом и пиратством, обеспечения безопасности морских коммуникаций в Малаккском проливе.

Вертолеты "Апач" будут эксплуатироваться наряду с 8 российскими Ми-35, первый из которых был поставлен в 2003 году. В марте 2014 года стало известно, что четыре AH-64E планируется разместить на Островах Натуна в южной части Южно-Китайского моря.