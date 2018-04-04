Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Секретное оружие 2-й Холодной войны

05.04.2018 Военное обозрение 268 0
0
Понравилась новость?
 +1

Издание The Avion Newspaper публикует материал под названием "Секретное оружие 2-й Холодной войны". Материал посвящён современным военно-техническим разработкам четырёх государств мира: России, США, Китая и Индии.

theavion.com

При этом в основном речь идёт о России.

Автор материала рассказывает своим читателям о представленных российским президентом уникальных современных вооружениях, включая гиперзвуковое оружие.

Из материала:

Россия заявила, что полностью разработала систему, которая будет развернута в 2019 году. Эта система называется "Авангард", и она будет запускать на борту повторно используемые ускорители SS-19. Россия также заявила, что это оружие успешно протестировано в рамках подготовки к массовому производству. Хотя точные детали и технические характеристики системы "Авангард" скудны, и всегда можно скептически относиться к российским заявлениям, появились кадры и другой ракетной системы. В середине марта в ходе испытаний была выпущена высокотехнологичная гиперзвуковая ракетная система KH-72M "Кинжал" с модернизированного высотного перехватчика МиГ-31. Россия снова заявляет о своей новой ракете, но в видеоролике она просто превращается в модифицированную баллистическую ракету "Искандер", которая уже существовала в российском арсенале. Россия также утверждала, что в 2017 году они опробовали гиперзвуковую ракету на море, но эти претензии также сомнительны.

Далее автор продолжает метаться между определениями российских вооружений. С одной стороны пишет об угрозе, с другой постоянно упоминает термин "сомнительно".

Из статьи:

Ракетная система, которую президент России Путин показал на экране во время своего ежегодного послания, это крылатая ракета с ядерной силовой установкой и с почти безлимитной дальностью, названа "Буревестником". Это было бы совершенно новым стратегическим ударным оружием по сравнению с условной баллистической ракетой или даже с гиперзвуковыми системами оружия. При почти 20 000 км дальности эта ракета могла бы поражать любые цели в боевой зоне. Эта ракета специально спроектирована как оружие подавления противоракетной обороны. Все нюансы об этом оружии публикуются в российских СМИ, но реальность этого оружия, фактически существующего в пригодном для использования состоянии, остается сомнительной.

В той же статье автор рассказывает о разработках новейшего (включая гиперзвуковое) оружия в США, Китае и Индии. В частности, говорится о ракетах "БраМос", китайских DF-21 и американских гиперзвуковых вооружениях для F-35.

В итоге автор резюмирует, что современные вооружения ставят мир на грань большой войны, в которой каждая ошибка или провокация может слишком дорого стоить. По его словам, средства доставки ядерных боеголовок совершенствуются, а значит и время подлёта уменьшается.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
PJ-10 Brahmos
Искандер
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы