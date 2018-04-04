Вынуждены жить рядом с гниющей рыбой. Капитан "Норда" - об унижениях со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и пограничников, передает РИА Новости заявление капитана Владимира Горбенко.

Государственная пограничная служба Украины

Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда,

говорится в обращении Горбенко.

Кроме того, несколько дней назад "сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием". Экипаж не имеет возможности удостовериться в сохранности приборов, поэтому, по его словам, "на судне в любой момент может начаться пожар".

Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать,

отметил капитан.

Он также сообщил, что после ареста судна он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.

Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар,

заключил Горбенко.

Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 26 марта. На рыбаков составили административные протоколы за нарушение морской границы и запретили покидать судно.

"Норд", доставлен в порт Бердянска, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.