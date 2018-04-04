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Чёрный день для авиации США. Потеря транспортного вертолёта в Калифорнии

05.04.2018 Военное обозрение 102 0
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Вслед за сообщениями о крушении американского самолёта в африканском государстве Джибути поступают сведения о катастрофе американского военного вертолёта на территории уже самих США. Причём в обоих случаях военная авиатехника принадлежала корпусам морской пехоты США.

Крушение вертолёта произошло на юго-западе Соединённых Штатов – в Калифорнии (близ местечка Эль-Сентро). По последним данным, четыре американских военнослужащих, находившихся на борту, погибли. Об общем числе находившихся на борту военнослужащих армии США не сообщается.

Речь идёт о вертолёте CH-53E Super Stallion. Крушение произошло примерно в 14:35 по местному времени (0:35 мск). Вертолёт, как сообщается, совершал плановый полёт во время "стандартных учений морской пехоты".

Википедия

То, что осталось от CH-53 Super Stallion при крушении в Аденском заливе (2006)

CH-53 Super Stallion – тяжёлый транспортный военный вертолёт. Эти машины эксплуатируются с середины 60-х годов. Экипаж вертолёта – 3 человека (4 человека у модернизированных версий). Машина способна принять на борт до 40 военнослужащих. Максимальная грузоподъёмность – 5,78 т. Практический потолок – 5,1 км. США активно использовали вертолёты аналогичного типа во время Вьетнамской войны, потеряв тогда 36 единиц.
04.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Вьетнам
Джибути
США
Продукция
CH-53
Проекты
Военные учения

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