Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Мацеревич: Взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре

05.04.2018 Военное обозрение 102 0
0
Понравилась новость?
 0

Польская Gazeta Wyborcza публикует материал, в котором говорится об очередной версии, выдвинутой подкомиссией во главе с Антони Мацеревичем по факту катастрофы Ту-154 под Смоленском.

Напомним, что ранее Мацеревич, представляя доклад "о промежуточных результатах следствия", заявил об обнаружении "следов взрывчатого вещества на одном из крыльев" президентского авиалайнера. Тогда глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский явно дал понять, что такие выводы подкомиссии Мацеревича его не устраивают. Ведь получалось так, что "бомбу" в самолёт закладывали в Варшаве перед вылетом, и главные подозрения падают в таком случае именно на брата погибшего президента, который в апреле 2010 года не полетел в Смоленск.

Мацеревич решил видоизменить свою версию так, чтобы она укладывалась в конспирологическую концепцию Польши о "вине России" в крушении президентского авиалайнера в 2010 году. При этом быструю смену версий, выдвигаемых Мацеревичем, отметили и в польской прессе.

Из материала польской газеты:

Подкомиссия Мацеревича представила несколько противоречивых версий событий 10 апреля 2010 года. По одной из них самолёт был взорван с помощью термобарической бомбы и неких приклеенных к самолёту детонационных полос. По другой, взрывчатое вещество в крыле самолёта могло оказаться во время ремонта лайнера в российской Самаре.

https://www.facebook.com/macierewiczantoni

Авторы материала продолжают:

Но прокуратура Збигнева Зёбры (Zbigniew Ziobra) пока ничего не нашла, хотя она работает над этим делом уже два года. (...) Прокуроры на минувшей неделе сообщили родственникам жертв крушения, что расследование может затянуться на 4 года.

Известно, что Мацеревич и представители его комиссии через несколько дней вылетают в США для участия в памятных мероприятиях, связанных с "Катынской трагедией". На этом фоне обращает на себя внимание заявление Ярослава Качиньского о том, что свет на крушение Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно американских экспертов, которые несколько недель работали в Польше, производя "необходимый анализ и технический мониторинг по авиалайнеру". Ну, если за дело взялись американские "эксперты", значит однозначно "русский след" будет найден... Сомневаться не стоит...

Gazeta Wyborcza при этом напоминает, что почти 60% поляков не верят в заявления о "неслучайном крушении Ту-154" и о "руке России".
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Ту-154

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы