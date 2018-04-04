"Туполев" передал ВКС очередной модернизированный Ту-22М3
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Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба предприятия.
http://www.uacrussia.ru
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 прошел полный перечень работ в объеме малого ремонта и доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев"). На летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания,
говорится в релизе.
Сообщается, что "после выполнения предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов Ту-22М3 осуществил перелет к месту базирования".
В пресс-службе напомнили, что "Ту-22М3 – дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот".
Самолет был принят на вооружение в 1989 году. Всего в Казани было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.
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04.04.2018
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