Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года



Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.

Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com

ЦАМТО, 4 апреля. Завершение государственных испытаний многофункционального истребителя Су-35С поколения "4++" ожидается в конце 2018 года.

Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов", – пояснил замглавы военного ведомства.

Заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета Су-35С в 929-ом Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В.П.Чкалова в Ахтубинске, Ю.Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету.Он также подчеркнул, что "летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики".

Помимо этого, замминистра проверил ход работ в рамках испытаний истребителя пятого поколения Су-57.

"Работы по Су-57 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В текущем году на самолете идет проверка нового комплекса вооружения с перспективными авиационными средствами поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", – подытожил Ю.Борисов.