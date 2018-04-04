ВМС Республики Корея получили третий танкодесантный корабль класса LST-2



Десантный корабль класса LST-II.

Источник: www.militaryparitet.com Десантный корабль класса LST-II.Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 4 апреля. ВМС Республики Корея в ходе состоявшейся 2 апреля на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане церемонии приняли третий танкодесантный корабль нового поколения класса LST-2, (688) "Ильчулбонг" (Ilchoolbong).

"Ильчулбонг" является третьим из четырех запланированных к постройке кораблей класса LST-2. Ожидается, что он будет введен в боевой состав флота в ближайшие месяцы.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку головного корабля класса LST-2 был заключен с компанией Hanjin Heavy Industries 13 октября 2011 года. Он оценивался в 189 млрд. вон. Корабль получил наименование (686) "Чонвангбонг" (Cheonwangbong). ВМС РК приняли этот корабль 28 ноября 2014 года.

В декабре 2013 года Агентство программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA) заключило контракт стоимостью 136,4 млрд. вон (129 млн. долл.) на постройку второго ТДК LST-2 с компанией Hyundai Heavy Industries. ТДК (687) "Чеонжабонг" был передан ВМС РК 1 августа 2017 года.

В начале ноября 2014 года с этой же компанией по результатам тендера был подписан контракт стоимостью 150 млрд. вон (137 млн. долл.) на постройку третьего корабля серии. Церемония спуска на воду (688) "Ильчулбонг" (Ilchoolbong) состоялась 25 октября 2016 года.

В ноябре 2015 года Агентство DAPA приняло решение о строительстве 4-го корабля класса LST-2 на верфи Hyundai Heavy Industries. ТДК (689) "Ножокбонг" (Nojeokbong) был спущен на воду в ноябре 2017 года. Он будет передан ВМС в ноябре 2018 года и войдет в боевой состав флота в 2019 году.

ТДК предназначены для перевозки танков, бронетехники и десанта, поддержки миротворческих и гуманитарных операций. Кроме того, LST-2 могут использоваться в качестве командного пункта.

Длина корабля LST-2 составляет 126,9 м, ширина – 19,4 м, стандартное водоизмещение – 4950 т. ТДК оснащен силовой установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями MAN 12V28/33D, позволяющей развивать максимальную скорость хода 23 узла, национальной системой боевого управления, вертолетной палубой, обеспечивающей эксплуатацию двух вертолетов типа UH-60A. Дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж – 130 человек. ТДК сможет транспортировать до 300 десантников с полной экипировкой, три десантных катера, два танка и восемь боевых машин десанта KAAV. Вооружение составляют одна спаренная 40-мм АУ NOBONG компании Hanwha Defense Systems и две 20-мм артиллерийские установки. Для защиты применяются ПУ ложных целей MASS.

На вооружении ВМС Республики Корея имеется четыре 4278-тонных танкодесантных корабля класса "Аллигатор" ("Кожун Бонг"/Gojunbong), построенных компанией Korea Tacoma с 1991 по 1999 гг. и два устаревших 4080-тонных ТДК класса 512/1152, принятых на вооружение ВМС США в 1944-1945 гг. и переданных Южной Корее в 1955-1959 гг. ТДК LST-2, обладающие существенно большими возможностями, заменят часть из них.