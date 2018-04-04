

Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103.

Источник: EPA/CHICO SANCHEZ Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103.Источник: EPA/CHICO SANCHEZ

ЦАМТО, 4 апреля. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле "идет полным ходом", предприятие вступит в строй до конца 2019 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны республики генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес журналистам после переговоров с главой российского ведомства Сергеем Шойгу.

"До конца следующего, 2019 года, этот завод уже начнет работу", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, работы по строительству завода "идут полным ходом". "Мы постоянно отслеживаем, как ведутся эти работы, поскольку этот завод имеет стратегическое значение для независимости Венесуэлы и ее вооруженных сил", – сказал В.Лопес.

При этом В.Лопес подчеркнул, что Венесуэла заинтересована в активном развитии военно-технического сотрудничестве (ВТС) с Россией и выводе его на качественно новый уровень.