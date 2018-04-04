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В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018

05.04.2018 ТАСС 130 0
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FIDAE-2018
XX Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018.
Источник: www.eurocrime.eu

Эта выставка новых авиационных и космических разработок считается крупнейшей из проходящих в Латинской Америке. На ней представлен и ряд российских новинок

Российская продукция широко представлена на выставке FIDAE-2018. В частности, отечественные образцы вооружения и боеприпасов представляют холдинги, входящие в госкорпорацию Ростех: АО "Рособоронэкспорт" и концерн "Техмаш".


Выступление пилотажной группы ВВС Чили.
Источник: © EPA-EFE/MARIO RUIZ

"Латиноамериканский регион — один из перспективных и важных в области развития военно-технического сотрудничества. Российская техника полностью адаптирована к климатическим условиям региона и пользуется устойчивым спросом, а это значит, что есть все предпосылки для наращивания сотрудничества по различным проектам", — отметил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.


Выставка FIDAE-2018.
Источник: © EPA-EFE/MARIO RUIZ

Концерн "Техмаш" представляет на экспозиции неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. 


Многоцелевой истребитель F-22 "Раптор".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Еще один экспонат — неуправляемый реактивный снаряд для наземных систем залпового огня и авиации, в частности, реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км.


Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

НПО имени С. А. Лавочкина, входящее в Роскосмос, представляет на вставке макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". НПК "Системы прецизионного приборостроения" продемонстрирует сферический лазерный микроспутник "Блиц" и лазерный спутник "Ларец".


Легкий турбовинтовой транспортный самолет CASA C-295.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 продлится до 8 апреля.


Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Легкие ударные самолеты Embraer Super Tucano A-29A.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Cпортивный биплан Pitts S2 Special.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Чили
Продукция
Солнцепёк
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Ростех
РОЭ
Техмаш НПК
Проекты
Арктика

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